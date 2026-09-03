Антон Кутев: Йотова няма да бъде “прокси” президент

Депутатът от “Прогресивна България” Антон Кутев подчерта, че предстоящите избори за президент не са предрешени, а Илияна Йотова категорично няма да бъде “прокси президент”, защото взема решенията сама.

В предаването “Денят ON AIR” депутатът разкри, че именно Йотова е била инициатор на кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент. Кутев уточни, че не знае дали е имало съгласуване с Румен Радев, но определи избора като добър.

Тандемът Йотова-Вълчев

Кутев подчерта, че познава Вълчев от години и се радва за номинацията му. Той не скри и похвалите си към него - познава го като добър журналист и като добър юрист.

Пред Bulgaria ON AIR Кутев подчерта професионалния опит на Вълчев и промяната в ролята на БТА през годините, в които той я ръководи. Според него кандидатурата му е много повече от журналистическа, тъй като има сериозен юридически и административен опит.

Депутатът отхвърли тезата, че президентските избори са предрешени. Според него "Прогресивна България" трябва да проведе силна кампания и да не допуска увереността в победата да се превърне в слабост. "Факт е, че този избор в никакъв случай не е предрешен, няма предрешени избори”, каза още депутатът от ПБ.

Кутев защити независимостта на Йотова и заяви, че тя винаги е успявала да отстоява собствените си позиции, като същевременно е поддържала добър синхрон с Румен Радев. "Аз съм абсолютно убеден в огромната доза независимост на политиката, която тя ще води. И то защото тя ще я води такава, каквато я разбира. Тя няма да бъде прокси при всяко положение", добави Кутев.

Позицията за Германия и Русия

Народният представител коментира и позицията на България по отношение на евентуални руски атаки в Германия. Той заяви, че страната ни не може да оправдава подобни действия, тъй като е част от НАТО и Европейския съюз.

"Ние сме членове на НАТО и на Европейския съюз. И разбира се, няма как да толерираме или да оправдаваме по някакъв начин евентуални руски атаки в Лайпциг или в който и да било европейски град", посочи той и добавим че на този етап не може да потвърди дали конкретните действия са руски атаки.

Незаконно строителство на “Хемус”

Той отхвърли твърденията, че незаконното строителство по "Хемус" е било узаконено, като посочи, че издадените актове са за четвъртия лот, докато плащанията обхващат лотовете от първи до девети.

Кутев допълни, че по тях са платени около 70% от прогнозната стойност на магистралата, докато изпълнените дейности са под 30%.

"Тоест 40% от цялата тая работа е изчезнала, става дума за едни стотици милиони, които са чисто откраднати и които по никакъв начин, за съжаление, няма да бъдат върнати на българската държава", категоричен бе той.

Кутев заключи, че действията на прокуратурата не трябва да бъдат резултат от политическа поръчка, а от реална промяна в институциите и обществените нагласи.