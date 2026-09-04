Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев също кандидати за “Дондуков” 2

Инициативен комитет е издигнал кандидатурата на физика Лъчезар Аврамов заедно с бизнесмена Ивайло Дражев за участие в президентските избори на 25 октомври, съобщава БНТ.
На изборите преди пет години, Аврамов беше кандидат за вицепрезидент на Александър Томов, издигнати от "Българска Социалдемокрация - Евролевица".
С новата двойка участниците в надпреварата за “Дондуков” 2 са вече осем.
Първа своята кандидатура обяви действащият президент Илияна Йотова. Снощи тя обяви, че кандидатът за вицепрезидент, който ще се яви с нея на изборите, е генералният директор на БТА Кирил Вълчев.
Бившият служебен премиер Андрей Гюров също влиза в надпреварата заедно с бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета на Гюров-Георги Кандев.
Още преди дни номинацията си представи бившият министър на земеделието при Гюров Иван Христанов, но неговият кандидат за вицепрезидент все още е неизвестен.
Още четири двойки
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов.
Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с кандидат за вицепрезидент журналистката Цвета Кирилова.
Кандидат за президент е и Александър Томов, като неговият кандидат за вицепрезидент предстои да бъде обявен на 12 септември.
За позицията държавен глава ще се бори и независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.