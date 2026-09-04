Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев също кандидати за “Дондуков” 2

Инициативен комитет е издигнал кандидатурата на физика Лъчезар Аврамов заедно с бизнесмена Ивайло Дражев за участие в президентските избори на 25 октомври, съобщава БНТ.

На изборите преди пет години, Аврамов беше кандидат за вицепрезидент на Александър Томов, издигнати от "Българска Социалдемокрация - Евролевица".

С новата двойка участниците в надпреварата за “Дондуков” 2 са вече осем.

Първа своята кандидатура обяви действащият президент Илияна Йотова. Снощи тя обяви, че кандидатът за вицепрезидент, който ще се яви с нея на изборите, е генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров също влиза в надпреварата заедно с бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета на Гюров-Георги Кандев.

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Още преди дни номинацията си представи бившият министър на земеделието при Гюров Иван Христанов, но неговият кандидат за вицепрезидент все още е неизвестен.

Още четири двойки

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов.

Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с кандидат за вицепрезидент журналистката Цвета Кирилова.

Кандидат за президент е и Александър Томов, като неговият кандидат за вицепрезидент предстои да бъде обявен на 12 септември.

За позицията държавен глава ще се бори и независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков.