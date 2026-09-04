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Петъчно, по-ранно заседание на НС, ще има и блицконтрол

Премиерът Румен Радев също ще бъде изслушан

04.09.2026 | 06:41 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Днес заседанието на Народното събрание ще започне по-рано - в 08:30 часа. Предвиден е и блицконтрол. 

Предложението за по-ранния час беше обявено от председателя на Народното събрание Михаела Доцова и е било обсъдено на председателски съвет. 

Съгласно правилника на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, отправени от народните представители, в блицконтрол. 

По предложение на Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, бе решено и след блицконтрола веднага да започне петъчният парламентарен контрол, без да има почивка. 

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В редовния парламентарен контрол ще участват министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев.

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