Петъчно, по-ранно заседание на НС, ще има и блицконтрол

Днес заседанието на Народното събрание ще започне по-рано - в 08:30 часа. Предвиден е и блицконтрол.

Предложението за по-ранния час беше обявено от председателя на Народното събрание Михаела Доцова и е било обсъдено на председателски съвет.

Съгласно правилника на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, отправени от народните представители, в блицконтрол.

По предложение на Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, бе решено и след блицконтрола веднага да започне петъчният парламентарен контрол, без да има почивка.

В редовния парламентарен контрол ще участват министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев.