САЩ налагат нови санкции на Куба на фона на задълбочаващите се кризи на острова

В четвъртък правителството на САЩ наложи нови санкции на Куба в пореден опит да задуши икономиката на острова и да задълбочи многобройните кризи, пред които той е изправен, съобщава АР.

Сред засегнатите от санкциите са Фидел Ернесто Кастро - внук на бившия президент Раул Кастро, а също и кубинската компания за внос на оборудване за петролната промишленост, известна като "Абапет“ (Abapet). Компанията отговаря за вноса на специализирано оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се електроенергийна мрежа на Куба.

Целта на санкциите е да извадят от строя критично важни за Куба съоръжения и да задълбочат енергийната криза в страната, заяви Брет Ериксън, експерт по санкциите и управляващ директор в консултантската фирма Obsidian Risk Advisors.

"САЩ се опитват наистина да затегнат примката максимално. Изглежда, че администрацията на Тръмп не е склонна да приеме каквато и да е промяна в Куба, освен свалянето на режима. Марко няма да се откаже от това“, добави той, визирайки държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Куба в опит да избегне санкциите

Ериксън предвиди, че кубинското правителство ще се опита да заобиколи санкциите, "тъй като са принудени да го направят“.

"Те ще проявят изобретателност в опитите си да си набавят тези резервни части за поддръжка“, каза той, като предупреди, че това ще бъде по-скъп вариант, което от своя страна ще повиши инфлацията и допълнително ще навреди на кубинската икономика.

Мащабните прекъсвания на електрозахранването в цялата страна стават все по-чести, а продължителността на ежедневните спирания на тока в Куба вече надхвърля 24 часа, докато остарялата електропреносна мрежа отказва да функционира, а запасите от гориво намаляват – ситуация, възникнала след като в края на януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова.

"Теоретичната цел е да се създадат толкова тежки условия и страдания за цивилното население, че на хората да не им остане друг избор, освен на практика да се вдигнат на бунт и да свалят правителството си. Това е опит да се предизвика хуманитарна криза“, заяви Ериксън.

Преговорите са преустановени

Преговорите между САЩ и Куба, водени по-рано тази година, са преустановени, докато през последните месеци санкциите са засилени.

Ериксън очаква САЩ да продължат да се насочват към все по-малки държавни компании в опит да ги тласнат към "смъртоносна спирала“. Преди това САЩ вече наложиха санкции на редица субекти, включително на кубинската държавна петролна и газова компания.