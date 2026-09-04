Три нови щама на грипа ни атакуват есента

Тази есен ще се сблъскаме с три нови щама на грипния вирус - два от тип А и един от тип В, съобщава “Труд”.

Според официалните данни и препоръки на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Световната здравна организация (СЗО), ваксините и очакваната заболеваемост за този сезон ще бъдат насочени срещу следните конкретни щамове: Грип А (H1N1) - щам подобен на A (Missouri) и грип А (H3N2) - щам подобен на A (Darwin). Този тип обикновено доминира сериозно в зимните вълни, като предизвиква по-изразени симптоми и по-дълго възстановяване.

Грип B е щам от линията Виктория, подобен на B (Pennsylvania).

Тривалентна ваксина

За разлика от предишни години, ваксините за тази зима преминават изцяло към тривалентен състав. Отпаднал е компонентът за щама B/Yamagata, тъй като този вирус не е засичан в световен мащаб от март 2020 г. насам и вече не представлява заплаха.

“Миналата година бяха доставени 580 000 ваксини против грип, тази година ще са с 200 хил. повече - около 770 хиляди, съобщи шефът на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) Богдан Кирилов.

Той добави, че първото количество ваксини трябва да бъде доставено около 15 октомври. Причината за лекото забавяне е, че фармацевтичните компании все още не са говоти с ваксината.

Кирилов обяви, че над 500 000 от ваксините, които ще бъдат внесени в България са безплатни - за деца и възрастни. За първи път тази година е предвидено децата от 6 месеца до 7 г. да бъдат ваксинирани безплатно срещу грип. Безплатни ваксини ще има и за по-големи деца (до 17 г.) с хронични заболявания. Продължава и безплатната програма за хората на и над 65 години.

Ваксините включват както познатите инжекционни форми, така и назалния спрей Fluenz. Назалните ваксини, които са най-щадящи за деца, ще са 5 пъти повече, спрямо миналата година. През 2025 г. те бяха 15 000, а сега - 75 000.

Лични лекари припомниха, че обикновено ваксините свършват за няколко седмици и след това няма на пазара.

Ваксинацията започва октомври

Кирилов каза още, че ваксинацията започва през октомври. Имунитетът се формира за около 15-20 дни след поставяне на ваксината. Имунизацията с грипни ваксини се провежда през периода октомври - ноември всяка година от общопрактикуващите лекари.

Обичайният сезонен грип засяга около 10% от населението, но при пандемия броят на заболелите може да достигне 15-40%. Възрастните хора са заразни около 1 ден преди и 5 дни след появата на симптомите.

Поради по-слабата имунна система на децата, вирусът се запазва по-дълго време в организма им и те разпространяват заболяването за по-продължителен период от време - 10 и повече дни. За да оцелява грипния вирус се характеризира с непрекъснатата антигенна изменчивост, която достига до всеобща възприемчивост от населението, поради липса на имунитет към циркулиращия в даден момент щам, обясниха имунолози.

Грипът започва с рязко повишаване на телесната температура, а по време на боледуването заразените страдат от силна отпадналост и чувство на постоянна умора. Имат изразени болки в мускулите и ставите, суха кашлица и болки в гърлото.