Засилено полицейско присъствие по пътищата през идните дни

Заради очакващият се засилен трафик по пътищата ще има засилено полицейско присъствие.

Над 700 полицейски екипа ще бъдат ангажирани с контрола на движението само в днешния ден, съобщи гл. инспектор Лъчезар Близнаков от “Пътна полиция“ - ГДНП.

“Очакваме да е интензивен трафикът поради сливането на почивните дни, така че сме подсигурили доста засилено полицейско присъствие и в днешния ден, и в утрешния, а най-силно очакваме да е движението в понеделник“, обясни Близнаков пред Нова тв.

Натоварване се очаква както на автомагистрала “Тракия“, така и към Гърция. През летния сезон най-сериозни затруднения са отчитани в района на Кресненското дефиле и Симитли.

Две ленти към Гърция

От “Пътна полиция“ призовават шофьорите да обмислят и алтернативни маршрути. Близнаков посочи направлението през Гоце Делчев и ГКПП “Илинден“, което по думите му позволява по-спокойно придвижване към Гърция.

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В района на Симитли е организирано реверсивно движение. Днес ще бъдат осигурени две ленти в посока към Гърция, а в понеделник движението ще бъде организирано в обратната посока, за да се осигури максимална пропускателна способност.

Близнаков призова водачите да използват пълноценно двете предоставени ленти, за да се избегне допълнително забавяне на трафика в Кресненското дефиле.

Контролът по пътищата ще бъде засилен, като освен обозначените патрулни автомобили ще бъдат използвани и необозначени полицейски коли. “Изключително много залагаме на този контрол. Ефективен е и навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили“, посочи Близнаков.

Пътната полиция продължава и съвместната работа с Националното тол управление. Целта е санкциите, наложени на чуждестранни граждани, преминаващи транзитно през страната, да могат да бъдат връчвани и заплащани на място.

Само през последния месец са връчени и заплатени над 1200 електронни фиша за превишена скорост на чуждестранни граждани. Общата стойност на глобите е над 50 000 евро.