Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели два билета за концерта на роклегендите Deep Purple

Въпрос: 1 / 1 Как се казва най-новият албум на DEEP PURPLE? SPLAT! Fireball Whoosh!

Deep Purple ще даде старт на европейската си обиколка в София на 29 септември в Арена 8888 София. Феновете могат да очакват мащабна продукция и несравнима енергия, която превръща Deep Purple в едно от най-влиятелните имена в рок историята. На сцената ще прозвучат както емблематични хитове, така и най-новите им песни, които ще бъдат представени за пръв път пред европейска публика.

Организаторите от Nucoast Concerts и Dnes.bg ще дадат възможност на един от вас да спечели два билета за концерта в София. За да участвате трябва да отговорите на въпроса и да се регистрирате за играта.

Отговори ще се приемат до 23:55 на 13 септември.

Победителят ще бъде изтеглен на 14 септември на томболен принцип сред всички регистрирани.

Общите условия на играта вижте тук.