Гледайте SENSHI 33 Grand Prix на живо и безплатно по DAZN в цял свят

SENSHI 33 Grand Prix идва тази събота, 5 септември, с експлозивен турнир в категория до 95 кг, три супер битки и бойци от 13 държави на плажната арена в Св. св. Константин и Елена. Феновете на бойните спортове по целия свят ще могат да гледат цялата галавечер на живо и безплатно по DAZN.

Обратното броене до SENSHI 33 Grand Prix започна.

Тази събота, 5 септември, SENSHI се завръща с едно от най-мащабните си събития за годината – Grand Prix турнир с осем бойци в категория до 95 кг, в който бъдещият шампион ще трябва да спечели три двубоя в рамките на една вечер, за да вдигне трофея.

Международната бойна галавечер ще започне в 19:30 часа на плажната арена в Св. св. Константин и Елена и ще събере представители на 13 държави в Grand Prix турнира, резервните двубои и трите професионални супер битки.

А за феновете на бойните спортове по света SENSHI 33 ще бъде достъпно на живо и безплатно по DAZN.

Големият акцент на SENSHI 33 ще бъде турнирът на осем бойци в категория до 95 кг, който ще се проведе изцяло в рамките на една вечер.

Осем бойци. Една вечер. Един SENSHI Grand Prix шампион.

SENSHI 33 Grand Prix през погледа на DAZN – вижте статията на глобалната спортна платформа за предстоящата бойна галавечер.

Как да гледате SENSHI 33 на живо и безплатно по DAZN

Феновете на бойните спортове по целия свят могат да гледат SENSHI 33 Grand Prix на живо и безплатно по DAZN тази събота, 5 септември.

За да гледате събитието, изтеглете приложението на DAZN или посетете платформата, създайте безплатен акаунт и потърсете „SENSHI“, за да откриете SENSHI 33.

Бойният екшън започва в 19:30 часа, директно от Св. св. Константин и Елена.

SENSHI 33 GRAND PRIX

5 септември 2026 | 19:30 часа

Св. св. Константин и Елена, България

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