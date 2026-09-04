Георг Георгиев: Русия стои зад хибридната атака в Лайпциг, реакцията ни е мека

Позицията на премиера Румен Радев за разкритата атака с дрон в Лайпциг показва "плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на тази дума", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев от парламентарната трибуна.

Георгиев отчете като „известен прогрес“ факта, че Радев е определил Русия като източник на хибридна заплаха, но определи реакцията на българските институции по случая като твърде мека.

"Ако България реагира с едно много кратко съобщение в социалната мрежа и то не от външния министър, а от самото министерство, оттогава вече редица държави бяха отговорили на ниво държавни правителствени ръководители. Беше отговорил генералният секретар на НАТО, председателят на Европейската комисия“, каза бившият външен министър.

Според Георгиев България не е адресирала достатъчно ясно източника на атаката, посочен от германските власти. „Така че от наша страна реакцията беше доста мека, без изобщо да адресира и източника на атаката, която беше посочена много ясно от страна на Германия. Русия стои за това хибридно действие“, подчерта депутатът от ГЕРБ-СДС.

Той смята, че според него случаят в Германия не трябва да се разглежда като изолиран инцидент, а като част от по-широка тенденция: „Това вече е система, това вече е тенденция, която, виждате, намира съответните реакции в Европейския съюз и в НАТО.“

Георг Георгиев даде за пример реакциите на Великобритания, Дания и балтийските държави и заяви, че България не би трябвало да проявява колебание по отношение на произхода на хибридните атаки.

В същото време той постави под въпрос защо Радев продължава да не дава категорична оценка на руската агресия срещу Украйна.

„Вие продължавате да не казвате дали е споделена с вашия външен министър информация в Ирландия, която да позволи и на вас да ви развърже ръцете спокойно пред българското общество, да излезете и да кажете: да, Русия е заплаха, да, Русия предприе агресивна, незаслужена, неоправдана, нарушаваща всички международни норми война в Украйна“, каза Георгиев.

По думите му солидарността с Украйна е част от общата европейска политика и не може членството в ЕС да се разглежда единствено през ползите за България.

„Тези кохезионни фондове идват на база на нещо. Те идват на база на нашите съюзни ангажименти, нашите партньорски взаимоотношения“, подчерта бившият външен министър.

„Ние искаме да сме част от Европа и да се ползваме с благата от Европа, но вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на тази дума.“

Георгиев обвърза това и с позицията на Радев за европейската военна помощ за Украйна, включително за използването на далекобойни оръжия, която премиерът определи като потенциално „безразсъдна“.

Според депутата подобна реторика не остава незабелязана от европейските партньори, дори когато към България няма отправени официални критики. „Разбира се, че няма. Кой го е очаквал? Но не си мислете, че реториката и разликата в реториката не направи впечатление.“

Като пример Георгиев посочи посланията на европейските представители, които според него са били категорично насочени към солидарност с Украйна и осъждане на руската агресия. „Няколко пъти Антонио Коща каза: „Украйна, солидарност с Украйна, руска агресивна война“, а ние говорим по нашите теми и си мислим, че като повтаряме едно и също, отсрещната страна не разбира“, каза той.

Георг Георгиев предупреди Радев, че разминаването в политическата реторика между България и европейските ѝ партньори има значение, независимо че не води непременно до официални забележки. „Вие сте опитен човек във вашата политика и знаете, че това не работи така“, завърши той.