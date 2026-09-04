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Дунав е в застой в българския участък

Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове

04.09.2026 | 10:06 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

През изминалото денонощие нивата на река Дунав в различните участъци остават без съществени изменения, показват актуалните данни на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

При хидрологичния пост в Силистра водното равнище се е покачило леко с 2 см, докато в Русе ситуацията остава без промяна и се отчита пълен застой.

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В останалите пунктове се наблюдава слаб спад - в Лом е регистрирано понижение с 3 см, в Свищов и Оряхово нивата са паднали с 2 см, а при Никопол и Ново село е отчетено минимално намаление от 1 см.

По информация на дирекция "Речен надзор" през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

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