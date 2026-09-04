Малинова: Проектът за детската болница може да отиде в коша за боклук

Изпълнителният директор на Здравната инвестиционна компания за детска болница Десислава Малинова заяви пред bTV, че проектът за Национална детска болница е на крачка от реализация, но предупреди, че ако проектът бъде рестартиран в рамките на настощия мандат няма да имаме истинска европейска детска болница.

По думите ѝ през последните три години е свършена значителна работа по проекта, а твърденията, че той е останал на “кота 0“, не отговарят на действителността.

“Няма правна безпътица, има страх от съда. След по-малко от две седмици България ще има своето решение относно тази процедура“, каза още Малинова.

Тя добави, че става дума за обществената поръчка за изграждането на Националната детска болница, по която има производство пред Върховния административен съд. Делото е насрочено за 15 септември.

Малинова определи като грешка намерението за рестарт на проекта.

“Целият този проект отива в коша за боклук. Тепърва някой ще мисли. Тепърва някой ще анализира. Тепърва някой ще обследва“, каза тя.

Според Малинова вече са направени пазарни проучвания за проектирането и за бъдещото управление на проекта. По думите ѝ при проектирането е установена възможност за спестяване на повече от 25% от бюджета, а при управлението на проекта - близо 30%.

Тя отхвърли и критиките, че по медицинската дейност не е свършена работа. “Отново неверни твърдения, нека министър Ивкова да извади писмата, които сме входирали в Министерството на здравеопазването“, призова Малинова.

Малинова защити и предвидените в проекта 20 операционни зали. По думите ѝ броят им е определен въз основа на анализи и прогнози за пациентите и необходимия капацитет на лечебното заведение. “Тези операционни са предвидени да обслужват националния интерес на България“.

Първоначалният прогнозен бюджет за Националната детска болница е 382 млн. евро, съобщи Малинова. За следващите три години прогнозната необходимост от инвестиции е около 300 млн. евро.