Проф. Кантарджиев за западнонилската треска, която идва на Балканите

Проф. Тодор Кантарджиев коментира нарастващите случаи на западнонилска треска в Европа. В Гърция има над 290 регистрирани случая и 24 са починалите. Само за последната седмица са отчетени нови 58 случая. Заболяването се разпространява и в други страни на Балканите.

“Западнонилската треска е известна на нашите здравни власти. Още когато бях в Националния център, доказахме първия случай на западнонилска треска“, коментира пред Нова тв бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Проф. Кантарджиев добави, че заболяването се пренася чрез комари от вида Culex, които се срещат в цялата страна и именно това трябва да ни държи нащрек.

“Гърция има над 290 регистрирани случая, в Северна Македония има над 40, 10-20 са в Сърбия, а над 20 случая има в Румъния. Това трябва да ни кара да се позамислим у нас добре ли го доказваме“, заяви здравният специалист.

Кога да потърсим помощ

Той подчерта, че при възпаление на мозъка, известно като енцефалит, трябва да се търси потвърждение на диагнозата в Националния център по заразни и паразитни болести, където има лаборатория за тази диагностика.

Според проф. Кантарджиев тази година не е била извършена навреме необходимата ларвицидна обработка - пръскане в заблатени места и мочурища, където се развиват ларвите на комарите. Той обясни, че обработката се извършва с бактерия, която се поема от ларвите на комарите във водоемите. По думите му методът не вреди на пчелите и пеперудите и не представлява опасност за здравето на хората и животните.

Той посочи още, че добрата новина е, че вероятността човек, заразен в Гърция, да предаде вируса в България чрез местните комари е ниска. Причината е, че при болните количеството на вируса в кръвта обикновено е малко.

Проф. Кантарджиев препоръча използването на репеленти върху кожата и дрехите, както и устройства против комари през нощта. При посещение на места с много комари е добре да се носят дрехи с дълги ръкави.

Проф. Кантарджиев смята, че би било полезно да бъде направено по-широко изследване, което да установи каква част от населението вече е била в контакт с вируса на западнонилската треска и е изградила имунен отговор.

Той също така призова родителите да не пропускат задължителните имунизации на децата. “Правете си ваксините на децата, защото има инфекции, които не прощават“, предупреди специалистът.