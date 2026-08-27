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Нивото на Дунав се повиши в почти целия български участък

Най-голямо е повишението край Лом със 7 см, при Видин е с 4 см

27.08.2026 | 16:44 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

През последните 24 часа нивото на река Дунав се е покачило в почти целия български участък, показват актуалните данни на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) към 27 август.

Най-сериозна е промяната при Лом, където нивото се е повишило със 7 см, при Видин покачването е с 4 см, при Ново село и Оряхово – с по 3 см, при Никопол – с 2 см, а при Русе – с 1 см.

При Свищов не е отчетена промяна през последното денонощие. Единствено при Силистра нивото на реката се е понижило – с 2 см.

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Въпреки покачването в по-голямата част от българския участък хидроложката обстановка остава усложнена.

По информация на дирекция "Речен надзор" през последните 24 часа няма плавателни съдове, заседнали във или извън корабоплавателния път.

Всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав остават в сила.

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