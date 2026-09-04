Автоматичният дефибрилатор дава подробни инструкции с базови насоки

Полицейските коли да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а органите на реда да могат да оказват първа помощ. Такива промени в Закона за здравето анонсираха от "Прогресивна България".

Всяка година 10 000 души загиват от сърдечен арест. Ако веднага има дефибрилация 60-70% биха били спасени, мотивират се управляващите.

Александър Манушев от фондация "Първите три минути" коментира в предаването "България сутрин", че има абсолютно доказани стандарти за обучение, които са много компактни във времето. "Те са предвидени за всеки гражданин. Абсолютно правилно е полицаите да минат такъв курс. Полицаите и сега получават доста сериозно обучение по първа помощ. Това би било малко надграждане", каза Манушев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му статистиката е категорична, че огромна част от хората умират след внезапен сърдечен арест - близо 70% от смъртните случаи.

"Идеята да има дефибрилатори в таксиметровите автомобили е повече от 15 години в много европейски градове", отбеляза още той.

"Решението, което ние търсим, е дефибрилаторите и обучените хора да бъдат наблизо".

Манушев обясни, че няма как да сбъркаме с автоматичния дефибрилатор. "Няма ръце и крака, няма очи. Някой трябва да го вземе и да го постави на пострадалия. Обучението на хората е изключително важно. В момента в целия развит свят е широко възприето деца над 12 години да оказват качествено първа помощ при сърдечен арест с автоматичен дефибрилатор", заяви Манушев, като отбеляза, че всеки човек може да бъде обучен.

Гостът уточни, че включвайки автоматичния дефибрилатор, той ще започне да дава подробни инструкции на местен език, в случая български, с базови насоки, включително - ще напомни да се обадим на 112, ще каже, че трябва да разкрием гърдите, точно къде да поставим подложките, ще дава насоки и за притискането на сърцето и обдишването.