Голям пожар до ТЕЦ "Бобов дол": Горят сухи треви и панели

Пожар е избухнал в района на фотоволтаичен парк до ТЕЦ "Бобов дол", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.
По първоначални данни гори суха растителност на площ между 300 и 400 декара под фотоволтаичните панели. Има засегнати панели и оборудване на парка, който е разположен върху около 1300 декара по близките склонове.
На място са изпратени шест противопожарни екипа от Дупница, Бобов дол и Кюстендил, както и екип на ТЕЦ "Бобов дол".
"Суха растителност в района на фотоволтаичния парк. Засегнал е около 300-400 декара площ. На място вече са шест противопожарни екипа и един екип на ТЕЦ "Бобов дол", съобщи говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка.
За пожара сигнализираха и пътуващи по АМ "Струма" в участъка край централата, пише БНР.
От местното екосдружение "За Разметаница", което наблюдава района с видеокамера, посочиха, че според видимото на кадрите горят и части от фотоволтаичния парк.
"Аз, доколкото виждам, горят панелите и целият дим отива в посока Палатово. Така се вижда на камерата", каза Даниела Тонева от сдружението.
Към момента няма информация за пострадали. Причините за пожара предстои да бъдат установени.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.