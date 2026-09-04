Голям пожар до ТЕЦ "Бобов дол": Горят сухи треви и панели

Пожар е избухнал в района на фотоволтаичен парк до ТЕЦ "Бобов дол", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

По първоначални данни гори суха растителност на площ между 300 и 400 декара под фотоволтаичните панели. Има засегнати панели и оборудване на парка, който е разположен върху около 1300 декара по близките склонове.

На място са изпратени шест противопожарни екипа от Дупница, Бобов дол и Кюстендил, както и екип на ТЕЦ "Бобов дол".

"Суха растителност в района на фотоволтаичния парк. Засегнал е около 300-400 декара площ. На място вече са шест противопожарни екипа и един екип на ТЕЦ "Бобов дол", съобщи говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка.

За пожара сигнализираха и пътуващи по АМ "Струма" в участъка край централата, пише БНР.

От местното екосдружение "За Разметаница", което наблюдава района с видеокамера, посочиха, че според видимото на кадрите горят и части от фотоволтаичния парк.

"Аз, доколкото виждам, горят панелите и целият дим отива в посока Палатово. Така се вижда на камерата", каза Даниела Тонева от сдружението.

Към момента няма информация за пострадали. Причините за пожара предстои да бъдат установени.