Зеленски наказва ССУ и ГУР след престрелката в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски обяви наказания и разследване след престрелка тази седмица между агенти на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Главното управление за разузнаване (ГУР) в Киев – инцидент, около който обстоятелствата все още не са изяснени и който извади на бял свят съперничество между двете ведомства, предаде Франс прес.

"Двама души, замесени в престрелката, бяха официално определени като заподозрени (в разследването - бел. АФП.): става дума за агент на ССУ и агент на военното разузнаване - ГУР", каза снощи Зеленски в ежедневното си видео обръщение.

"Всички останали обстоятелства около инцидента също са обект на разследване", допълни той и добави: "Важно е истината да бъде установена и подобни случаи да не се повтарят никога повече".

Зеленски обяви, без да дава повече подробности, че заместник-ръководители на двете агенции ще бъдат уволнени. "И двете структури трябва да понесат отговорност", отбеляза той.

В сряда сутринта няколко украински медии съобщиха за престрелка между агенти на ГУР и ССУ в жилищен квартал на Киев.

ССУ заяви вчера, че този "абсолютно неприемлив" инцидент между служители на двете структури е станал, докато службата е провеждала обиск. Според ССУ тази операция е била част от разследване относно предполагаеми връзки между руската Федерална служба за сигурност (ФСС) и командир на Руския доброволчески корпус, съставен от руски граждани, противопоставящи се на управлението на Владимир Путин. Корпусът е базиран в Украйна и е под контрола на ГУР. Няколко души бяха ранени по време на престрелката, съобщи ССУ, без да дава повече подробности.

ГУР осъди вчера в изявление "кампанията за дезинформация", целяща да дискредитира агенцията и нейните бойни подразделения, без да споменава изрично конфликта със ССУ.

ССУ и ГУР са две мощни структури, изцяло ангажирани във войната с Русия, но за съперничеството между тях се говори отдавна, посочва АФП.

Политическият анализатор Володимир Фесенко в профила си във Фейсбук изрази мнение, че причината за този конфликт е "личностното и политическо противопоставяне" между шефа на ССУ Олександър Поклад и бившия шеф на ГУР и настоящ ръководител на президентската канцелария Кирило Буданов.