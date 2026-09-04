Отложиха със седмица дербито между Левски и ЦСКА за първенство

Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз (БФС) размени 13-ия и 14-ия кръг в българското първенство по футбол заради невъзможността мача между Левски и ЦСКА да бъде проведен през уикенда 30 октомври - 2 ноември. Причина са президентските избори в България и евентуалния балотаж.
Така програмата на БФС става следната:
30 октомври - 2 ноември:
Локомотив (София) - Ботев (Пловдив)
Черно море (Варна) - Ботев (Враца)
ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)
Дунав (Русе) - Левски
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)
Арда (Кърджали) - Септември
ЦСКА - Славия
6-8 ноември:
Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе)
Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив)
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали)
Левски - ЦСКА
Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948
Септември - Локомотив (София)
Славия - Черно море (Варна)
"Предвид постъпило становище от СДВР, съгласно което срещата между ПФК Левски и ПФК ЦСКА не може да бъде проведена в предварително планирания период от 30 октомври до 2 ноември 2026 г., както и отправената препоръка двубоят да бъде насрочен в друг уикенд, СТК към Българския футболен съюз, след съгласуване с БПФЛ, реши:
Срещите от 14-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 30 октомври до 2 ноември 2026 г.
Срещите от 13-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 6 до 8 ноември 2026 г.", съобщава СТК.
Комисията също така потвърди едностранното прекратяване на трудовите договори на двама футболисти на Берое - Борислав Вакадинов и Айкут Рамадан.