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Жена загина при тежка катастрофа край Полски Тръмбеш, две са ранени

Въздушна линейка транспортира тежко пострадала

05.09.2026 | 13:15 ч. Обновена: 05.09.2026 | 13:21 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа с една жертва и две пострадали жени затвори временно третокласен път при разклона за село Обединение в община Полски Тръмбеш, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал днес около 11:30 ч.

По първоначална информация са се сблъскали два леки автомобила.

При удара е загинала пътничка от единия автомобил. Тежко е пострадала жената, която е била зад волана на същата кола. Тя е транспортирана до болница с въздушна линейка.

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Пострадала е и втора пътничка от автомобила, която е откарана във великотърновската болница.

Водачката на другия автомобил е тествана за употреба на алкохол, като пробата ѝ е отрицателна.

Причините за тежката катастрофа се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Заради инцидента движението в участъка е временно ограничено, а автомобилите се пренасочват през село Иванча и град Полски Тръмбеш.

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