Жена загина при тежка катастрофа край Полски Тръмбеш, две са ранени

Тежка катастрофа с една жертва и две пострадали жени затвори временно третокласен път при разклона за село Обединение в община Полски Тръмбеш, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Инцидентът е станал днес около 11:30 ч.
По първоначална информация са се сблъскали два леки автомобила.
При удара е загинала пътничка от единия автомобил. Тежко е пострадала жената, която е била зад волана на същата кола. Тя е транспортирана до болница с въздушна линейка.
Пострадала е и втора пътничка от автомобила, която е откарана във великотърновската болница.
Водачката на другия автомобил е тествана за употреба на алкохол, като пробата ѝ е отрицателна.
Причините за тежката катастрофа се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.
Заради инцидента движението в участъка е временно ограничено, а автомобилите се пренасочват през село Иванча и град Полски Тръмбеш.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.