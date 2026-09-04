Руски дрон изплува на брега край Хелзинки

Финландските власти разследват как руски дрон се е озовал на скалистия бряг на архипелага Пелинге, източно от Хелзинки, предаде Associated Press.
По данни на Финландската гранична служба откритият безпилотен апарат изглежда е модел "Геоскан 701", произведен от руска компания.
Властите уточняват, че този модел се използва както от държавни, така и от цивилни оператори.
"На този етап не е възможно да се установи за какво е бил предназначен, нито коя държава или организация го е управлявала", се посочва в официалното съобщение.
Финландската обществена телевизия Yle съобщи, че дронът е намерен във вторник от рибаря Петер Келгрен.
По думите му апаратът е бил в открито море и изглеждало, че е бил изхвърлен на брега, след като е доплавал от друго място.
Финландските власти продължават да изясняват произхода и предназначението му.
Компанията "Геоскан" се представя като един от водещите производители на дронове в Русия, а моделът 701 е предназначен за мащабно въздушно заснемане, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.