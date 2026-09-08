Нов спад на нивото на река Дунав в българския участък

Нов минимален спад на нивото на река Дунав в българския участък е отчетен през последните 24 часа, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
В почти целия български участък на реката се регистрират понижения, които варират между пет и един сантиметра. Най-голям е спадът на нивото край Свищов. При Силистра е отчетен застой.
Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 112 см спрямо условната кота нула. За последното денонощие то се е понижило с четири сантиметра. Прогнозата за идните два дни е то да спадне с още шест сантиметра.
По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали във или извън корабоплавателния път.
Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката, посочва БТА.
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