IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

ПСС помогна на парапланерист, заплел се в дърво

Спасителната акция се е провела вчера

26.04.2026 | 11:42 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Отрядът на Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст в Кюстендил е провел акция вчера по спасяване на парапланерист, който се е заплел в дърво.

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд.

От ПСС на БЧК информираха, че днес като цяло условията в планините са добри. Във високите части продължава да има снежна покривка. В района на "Алеко" тя е около 50 см, на връх Ботев е почти три метра.

Вятърът е слаб, до умерен вятър в алпийския пояс, температурите са положителни, добавиха планинските спасители. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ПСС спасителна акция парапланерист дърво
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem