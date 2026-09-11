Цончо Ганев за Радев: Крие какво е договорил с Ердоган за "Боташ"

Депутатът от “Възраждане” Цончо Ганев заяви, че парламентарната група ще поиска по Закона за достъп до обществена информация протокола от срещата между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

От партията искат да стана ясно точно какви ангажименти е поела България във връзка с договора с "Боташ" и автомагистрала "Черно море".

Ганев припомни, че след срещата си с Ердоган в Истанбул Радев е обявил, че е договорено замразяване на дългосрочния договор с турската държавна енергийна компания “Боташ”. Впоследствие от турска страна е била представена различна информация за постигнатото.

"Основният въпрос е защо в момента Радев иска замразяване на договор, който беше подписан от назначено от него служебно правителство", попита Ганев.

По думите му "Възраждане" вече е поставила въпроса пред премиера от парламентарната трибуна. След това председателят на парламентарната група Костадин Костадинов е поискал официално копие от протокола от срещата между Радев и Ердоган.

"Искаме да видим какво точно е договаряно и какъв ангажимент е поела България срещу това договорът с "Боташ" да бъде временно отложен като действие", каза Ганев и заяви, че срокът за предоставяне на документа е бил 9 септември, но протоколът не е бил получен.

Автомагистрала "Черно море"

Той свърза темата с информацията за евентуално участие на турската страна в изграждането и експлоатацията на автомагистрала "Черно море". По думите му от Турция е било съобщено, че България е поела ангажимент за предоставяне на концесия за изграждането на магистралата с 25-годишен договор.

Ганев припомни, че Радев е заявил пред парламента, че разговорите за АМ “Черно море“ са започнали още при правителството на Росен Желязков.

"Разговорът може да е започнал тогава, но въпросът е какво е договорено сега. Именно затова не искаме да работим с мнения и хипотези, а поискахме официалния протокол", подчерта народният представител.

Ганев постави под съмнение твърдението, че към момента не се водят преговори за предоставянето на магистралата.

"Ако не са водени такива разговори, нека предостави официалния документ. В протокола се записва какви въпроси са били повдигнати и какво е договорено между двете страни. Радев отказва да го предостави. Какво крие?".

Депутатът от "Възраждане" предупреди, че евентуалното предоставяне на магистрала на концесия може да има пряко отражение върху гражданите, ако бъде въведено заплащане за използването ѝ. Ганев посочи, че при цени, сходни с тези в Турция, Гърция и Сърбия, пътуването между Варна и София би могло да струва между 30 и 40 евро в едната посока.