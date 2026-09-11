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"Възраждане" видя политическо насилие в скандала с македонските волейболисти в София

Един от играчите си призна, че били задължени от делегацията си да отговарят на английски

11.09.2026 | 10:28 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

С декларация на „Възраждане“ започна заседанието на Народното събрание, което е посветено изцяло на парламентарен контрол.  

На въпроси на депутати ще отговарят министрите Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев, Евтим Милошев. Контролът ще продължи, докато бъде отговорено на всички въпроси на депутатите към министрите.

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В декларацията лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов посочи, че преди два дни в София се е играл волейболен мач между България и Република Северна Македония (РСМ).

Станахме свидетели на безпрецедентна ситуация – срамна, неприятна, коментира той. Български журналисти взимаха интервюта от всички играчки, включително от македонските национали, но отговорите от тях бяха давани на английски език. Те сами си казаха, че са ги задължили от македонската делегация да отговарят на английски, което представлява политическо насилие, заяви Костадинов. Той отбеляза, че президентът на РСМ Гордана Силяновска-Давкова също е отговаряла на английски език, но тя е политик.

Лидерът на „Възраждане“ каза, че каталонците в регионалната си конституция са написали, че каталонският език има и свое регионално название, наречено валенсиански. „Ние трябва ясно и категорично да го отбележим, дори ако щете и с промяна в нашата Конституция, че българският език има две други регионални норми, писмени – едната в Македония, и другата е на банатските българи, която даже се пише и на латиница“, заяви Костадинов.

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Тагове:

Възраждане македонските волейболисти политическо насилие интервюта английски
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