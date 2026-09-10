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Катастрофа между влак и ТИР във Враца

Има леко пострадали при инцидента

10.09.2026 | 19:07 ч. 6
Снимки: bTV/Цветелин Цветанов

Снимки: bTV/Цветелин Цветанов

Един от новите влакове, закупени от Чехия, се удари с ТИР на околовръстния път на Враца, при квартал "Кулата", съобщи bTV. При инцидента има само леко пострадали хора от счупените стъкла.

Влакът се е движел от Монтана към София, в него са се возили около 20 пътници.

При катастрофата има нанесени щети и на автомобили.

На място има полиция, която е поела случая. Алкохолните проби и на машиниста, и на шофьора на камиона са отрицателни.

Временно е преустановено движението между гарите Бели Извор и Враца поради инцидента на железния път. 

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