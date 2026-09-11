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РИОСВ - Бургас глобява "Лукойл" след сигнали за неприятна миризма

Отчетени са завишени концентрации на бензен спрямо обичайните фонови нива

11.09.2026 | 11:26 ч. Обновена: 11.09.2026 | 11:26 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас предприема административнонаказателни мерки срещу "Лукойл Нефтохим Бургас" АД за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Това е резултат от извършената проверка от страна на инспекцията след подадените над 40 сигнала на граждани за неприятна миризма на нефтопродукти и газ в различни части на града, съобщиха от инспекцията.

На оператора "Лукойл Нефтохим Бургас" АД ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за опазване на околната среда и ще бъде наложена глоба.

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Установеното нарушение е неизпълнение на условието "Интензивно миришещи вещества" в комплексното разрешително на оператора.

Сигнали за разпространение на неприятни миризми са постъпили и в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Проверена е основната площадка на предприятието и е направена оценка на данни от единна операторна зала, данни от системата за собствени непрекъснати измервания на 11 инсталации на основната площадка.

Обобщеният анализ на данните от пунктовете за мониторинг на територията на община Бургас за периода 9-10 септември не показва превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух по основните показатели - серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, пара- и орто-ксилен, толуен и сероводород. За периода на постъпване на сигналите в Автоматичната измервателна станция "Долно Езерово" са отчетени завишени концентрации на бензен спрямо обичайните фонови нива, които са под стойността на средногодишната норма.

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Тагове:

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