Спомени от първия учебен ден: Физзарядка, приятелства, големи панделки

В навечерието на първия учебен ден идва вечният въпрос - кой се вълнува повече, учениците или възрастните?
Какви са най-ярките спомени на хората от първия учебен ден и какво очакват днешните ученици - отговорите събра Венцислав Василев-Зико в рубриката на Bulgaria ON AIR "Въпросите на Зико".
15 септември наближава, а с него и вълнението сред учениците. За едни това е ден, свързан с приятелите и новите преживявания, а за други - спомен, останал далеч назад във времето.
Сред най-ярките спомени на хората са големите панделки, букетите за учителите и първото влизане в училище.
"Имах едни големи панделки, такива, които се носиха в социализма. Бях с един букет, който беше по-голям от мене. Носих го за госпожата с раницата на гърба", разказа участник в анкетата.
Други признават, че спомените вече са избледнели.
"Беше толкова отдавна, че спомените са леко размити", каза друг от анкетираните.
За някои първият учебен ден е останал като усещане за влизане в света на по-големите.
Сред спомените се открояват още физзарядката, хващането за ръце и букетите за учителите.
За някои първият учебен ден е бил началото на приятелства, които продължават десетилетия.
Друг спомен е свързан с родителите, които също са били част от специалния ден.
В навечерието на новата учебна година не липсват и съвети към учениците.
Сред тях е призивът да поставят образованието сред основните си приоритети.
"Бих пожелала да залягат повече на учението. И тук много важна роля имат родителите, защото те са тези, които трябва да дадат първоначалния тласък", заяви жена.
Според някои в миналото учениците са имали по-голямо уважение към учителите и към самото преживяване да отидеш на училище.
Анкетата показва, че първият учебен ден остава специален както за децата, така и за възрастните. Някои пазят ярки спомени от него, а други отдавна са ги забравили.
Едно обаче остава общо - желанието за среща с приятели, учители и любими предмети и за едно незабравимо преживяване на 15 септември.
Вижте повече в репортажа на Венцислав Василев-Зико.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.