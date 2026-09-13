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Дронът, принудил НАТО да вдигне изтребител, се оказа... ято птици

Летището във Вилнюс също беше затворено

13.09.2026 | 17:17 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Литва затвори днес летището във Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога поне един изтребител, след като объркали ято птици за дрон, съобщи Националният център за управление на кризи.

Изтребителят е вдигнат по тревога от летището в Шяуляй, където в момента са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на НАТО за охрана въздушното пространство на балтийските държави. По това време се е провеждал и вилнюският маратон, но той не е бил прекъснат. След около час тревогата била отменена и летището във Вилнюс подновило работа, след като станало ясно, че заплашителния обект, засечен на радарите, не е бил дрон, а ято с птици, съобщи БТА.

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