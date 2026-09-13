Мъжът, подпалил коли в София, остава в ареста

Софийският съд наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на мъжа, обвинен за серията палежи на автомобили в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума". Магистратите потвърдиха, че събраните до момента доказателства обосновават предположението, че той е извършител на престъплението.

Според съдебния състав съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да се укрие, ако бъде пуснат с по-лека мярка. Задържането се основава на разпитите на свидетели, записи от охранителни камери в района и иззети при обиска веществени доказателства.

Деянието е характеризирано като такова с изключителна обществена опасност поради последователността и мащаба на нанесените щети.

Случаят разтърси двата съседни столични района, след като в ранните часове на 9 септември в пожарната и полицията заваляха последователни сигнали за горящи превозни средства.

Пламъците обхванаха общо 13 частни автомобила, паркирани в междублокови пространства в "Лагера" и "Хиподрума". Част от колите изгоряха напълно, а други бяха засегнати частично. След бързи действия на криминалистите от СДВР и VI Районно управление заподозреният беше локализиран и арестуван малко след инцидентите.

По данни на разследващите палежите са извършени по хулигански подбуди с помощта на леснозапалима течност, без да е установен личен конфликт между извършителя и собствениците на автомобилите. Палежите са били част от мащабен план за изнудване на застрахователни компании за сумата от 500 000 евро, поискани в криптовалута. Подпалвачът изпратил писмо със заплахи, че ако парите не бъдат платени, палежите в София ще продължат.