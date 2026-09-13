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Славия и Спартак Варна с едва второто 0:0 от началото на сезона в Първа лига

13.09.2026 | 17:42 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Славия и Спартак Варна не просто не се победиха, но и не си вкараха гол по време на срещата им от деветия кръг на Първа лига. Това беше едва второто 0:0 от началото на сезона в Първа лига, а първото беше още на старта и отново с участието на Славия - срещу ЦСКА у дома. 

В неделя Славия контролираше топката през 59% от случаите, но Спартак Варна отправи два пъти повече удари - 13 срещу 6. Точните също бяха с огромно предимство за гостите 6:1, но до гол така и не се стигна на стадион "Александър Шаламанов".

В следващия кръг, който е последен преди паузата за националните отбори, тимът на Ратко Достанич ще приеме ЦСКА 1948 на 18 септември. Спартак Варна пък се завръща у дома с домакинство срещу Локомотив София ден по-късно.

Във временното класиране Спартак Варна е на осмо място с 10 точки, а Славия е с един пункт две позиции нагоре. 

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