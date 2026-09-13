Русия увеличи възнаграждението за набиране на чуждестранни граждани в армията си. Сумата е почти четири пъти по-висока от предишната, която също не беше малка. Тя достига рекордните 1,5 милиона рубли (15 400 евро) на новобранец в Иркутска област, в източната част на страната, съобщава TVP World.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев подписа указ по-рано тази седмица за увеличаване на плащането за онези, които помагат на чуждестранни граждани или лица без гражданство да сключат договори за военна служба с Русия, съобщи в петък независимото руско издание "Вьорстка".

Възнаграждението е почти четири пъти по-високо от предишния максимум от 400 000 рубли (4100 евро), който беше в сила поне от април. Указът също така удвоява плащанията за набиране на руски граждани, регистрирани извън Иркутска област - от 400 000 на 800 000 рубли (8200 евро).

Значителни финансови стимули

Други руски региони също увеличиха стимулите за набиране на военнослужещи. Смоленска област увеличи плащането от 115 000 рубли (1200 евро) на 1 милион рубли (10 200 евро), докато Рязанска област повиши някои плащания до 805 000 рубли (8200 евро).

Тези увеличения са част от продължаващите усилия на Русия да намери допълнителна жива сила за войната срещу Украйна и да разшири набирането на чужденци.

Колко чужденци се бият на страната на Русия?

През април Координационният център за третиране на военнопленници към Украйна заяви, че са идентифицирани близо 30 000 чуждестранни граждани от 136 държави, служещи в руската армия.

Миналата седмица "Амнести интернешънъл" заяви, че в много случаи практиките на Русия за набиране на военнослужещи представляват трафик на хора. Организацията посочи, че процесът на набиране често включва "измамни, принудителни и експлоататорски практики", включително предполагаеми фалшиви обещания за гражданска работа, високи заплати, право на пребиваване или гражданство.