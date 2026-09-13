Асен Василев твърди, че Илияна Йотова е помилвала още наркотрафиканти

На 6 февруари 2025 г. г-жа Йотова помилва ВТОРИ наркодилър, рецидивист и част от ОПГ. Преди присъдата за наркоразпространение същият има и друга присъда, защото е причинил смърт при ПТП.

Това написа в профила си във фейсбук лидерът на ПП Асен Василев.

"Освен тези два случая има общо 5 случая на помилвани, осъдени за престъпления, свързани с наркотици по чл. 354а, или за наркотрафик. 5 от общо 28 помилвани. И за тях ли е виновен някой друг?

Болницата за лишени от свобода е пълна с болни затворници. Не съм чул всички да са помилвани. Защо от всички болни престъпници г-жа Йотова е избрала да помилва точно наркотрафикант и наркодилър?

Опитът за прехвърляне на вината към медицинската комисия е жалък.

Медицинската комисия дава доклад на Комисията по помилванията, който казва дали някой е болен или здрав. Не дали ще извърши ново престъпление. Не дали се е поправил. И със сигурност не решава дали да го помилва.

Медицинската комисия и Комисията по помилванията са две различни комисии. Медицинската комисия не е за конкретен случай, а за всички случаи на болни затворници. Комисията по помилванията се назначава с указ лично от президента/вицепрезидента.

Преценката и решението за помилване се вземат лично от президента/вицепрезидента.

Помилването е запазено само за изключителни случаи, а не за всеки болен затворник. И със сигурност не за хора, които продават смърт на децата на България.

България заслужава президент, който има правилна преценка и морал, както и доблестта да поеме отговорност за действията си", пише още Василев