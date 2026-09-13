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Мъж загина в катастрофа тази нощ, колата му се забила в канавка

Инцидентът е станал край козлодуйското село Бутан

13.09.2026 | 13:48 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж от козлодуйското село Бутан е загинал тази нощ при пътен инцидент, станал на входа на селото откъм село Гложене, съобщи МВР във Враца. 

Сигналът за катастрофирал автомобил е подаден около 01:10 часа, в Районното управление в Козлодуй. Пристигналите на място полицейски служители са установили лек автомобил „Рено Клио“, собственост на жена от Мездра, който е излязъл от пътя и е попаднал в крайпътна канавка.

При проверка под автомобила е открито безжизненото тяло на 39-годишния мъж. Екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Козлодуй е констатирал смъртта му. 

По първоначални данни причината за катастрофата е загуба на контрол върху автомобила от страна на водача. За случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Козлодуй. 

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