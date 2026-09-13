Евакуираха над 200 души заради пожар на хърватския остров Брач

Около 230 души бяха евакуирани през нощта на хърватския остров Брач ​​в Адриатическо море заради пожар, който е унищожил близо 3500 хектара площ, съобщиха властите.

Силните ветрове разпалваха огъня и застрашаваха домовете на хората, заради което малко преди полунощ властите подадоха сигнал за тревога към жителите и туристите в градчето Милна и околните селища в западната част на острова.

От сутринта на терен работят четири самолета "Канадеър" за гасене на пожари, а над 220 пожарникари с 69 специализирани автомобила са се борили с огъня през цялата нощ, се посочва в съобщението на пожарната служба.

Няколко плавателни съда на пристанищната администрация и морската полиция, заедно с частни лодки, са участвали в извеждането на хората от застрашените от пламъците райони близо до Милна.

"Пожарникарите спасиха голям брой жилищни сгради и помогнаха за гарантиране на безопасността на туристите и местните жители. Регистрирани са щети по фасади и сенници. Двама души са леко пострадали", каза ръководителят на противопожарната служба Славко Туцакович.

Общо около 3500 хектара борова гора и храсти са унищожени от пожара.