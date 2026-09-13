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Гьозтепе на Мъри Стоилов отново не победи, остава последен

Отборът спечели втората си точка в турската Суперлига

13.09.2026 | 14:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, завърши 2:2 при гостуването си на Аланияспор в петия кръг от турската Суперлига. Това бе едва втората спечелена точка за тима от Измир, като той е на последно място в класирането в момента. 

Гьозтепе два пъти повеждаше в резултата. Първо бразилският халф Ралдни успя да открие резултата, а домакините изравниха чрез Паоло Фернандес. Гостите отново излязоха напред с попадение на Жуан от дузпа в 73-ата минута, но Гаюс Макута отново изравни. За Гьозтепе не игра бившият защитник на Левски и Лудогорец Сонко Сундберг, който е контузен. 

В следващия кръг Гьозтепе приема в Измир Ризеспор в търсене на първа победа за първенството. 

Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в Лигата на конеференциите, загуби гостуването си на Коняспор с 0:1. Единствения гол в мача вкара унгарецът Реймунд Тот още във втората минута. Титуляри за Трабзонспор бяха Мохамед Салах, Фабиньо, а на вратата беше Андре Онана. Трабзонспор е на шесто място в класирането със седем точки от пет изиграни мача до момента. 

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