Гьозтепе на Мъри Стоилов отново не победи, остава последен

Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, завърши 2:2 при гостуването си на Аланияспор в петия кръг от турската Суперлига. Това бе едва втората спечелена точка за тима от Измир, като той е на последно място в класирането в момента.

Гьозтепе два пъти повеждаше в резултата. Първо бразилският халф Ралдни успя да открие резултата, а домакините изравниха чрез Паоло Фернандес. Гостите отново излязоха напред с попадение на Жуан от дузпа в 73-ата минута, но Гаюс Макута отново изравни. За Гьозтепе не игра бившият защитник на Левски и Лудогорец Сонко Сундберг, който е контузен.

В следващия кръг Гьозтепе приема в Измир Ризеспор в търсене на първа победа за първенството.

Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в Лигата на конеференциите, загуби гостуването си на Коняспор с 0:1. Единствения гол в мача вкара унгарецът Реймунд Тот още във втората минута. Титуляри за Трабзонспор бяха Мохамед Салах, Фабиньо, а на вратата беше Андре Онана. Трабзонспор е на шесто място в класирането със седем точки от пет изиграни мача до момента.