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Протест срещу насилието над животни пред СГС

Събралите се искат най-тежко наказаие

14.09.2026 | 10:47 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийски градски съд. 

За днес е насрочено шесто заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет, съобщава БНТ.

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Протестиращите заявяват за най-тежкото наказание за двамата. Делото се провежда при закрити врата. На предишното заседание през юли са били разпитани свидетели. Сред тях е и собственикът на апартамента, в който според обвинението са извършвани жестокостите над животни и са заснемани видеоклиповете. Изслушани са били и техни съседи. Преди днешното заседание отново е насрочен протест на защитници на животните с искане за ефективни присъди.

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Тагове:

животни насилиев простес СГС Габриела Сашова
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