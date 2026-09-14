Президентски избори: Очаква ни кална кампания

Последни часове за регистрация в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета, а срокът изтича днес в 17 часа.

"На този етап това, което изкарва Йотова на преден фон пред Гюров, е фактът, че тя не прави клипчета, а ходи и се среща с хората и желае дебат", коментира анализаторът и журналист Ружа Райчева в предаването "България сутрин".

Политологът д-р Мила Мошелова подчерта, че българският президент трябва да поема отговорност за решенията, които взима.

"Когато има атака от опозицията - опозицията не е виновна, такава е политиката. Всичко вече е в разгара си. Цялата тази надпревара ще протече и под знака на това, което предстои да се случи в парламента с разговорите за новия бюджет и реформата в съдебната система. Атаките предстоят и се надяваме да са по същество", добави тя.

"Това, което най-силно удари отсрещния отбор - Гюров и Кандев - собствено объркване в контекста какво се е случило. Трудност да се обяснят исторически факти. До един момент работят клипчетата, сменяне на дрехи, гримиране. Президентът трябва да представлява България в света и да стои силно аргументирано. Засега такъв кандидат изглежда Илияна Йотова", посочи Райчева.

Д-р Мошелова коментира пред Bulgaria ON AIR, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е дал заявка, че гледа на избирателите като достойни граждани с лично мнение, без да ги насочва за конкретна подкрепа.

"Аз не разчитам на неговите послания. Той се опитва да капитализира ситуацията, в която е, и да запази някакво влияние, когато се стигне до самите избори", добави тя.

Според Мошелова неявяването на президентските избори не е добър знак и за местните избори, но тя отбеляза, че най-вероятно от ГЕРБ са взели решение спрямо резултатите си.

"Възраждане" са от най-ударените от появата на Радев. Негативното говорене, което налага Костадин Костадинов, не знам дали му помага. Той е срещу всички и се самоизолира. Вървим към доста ясен балотаж", заяви Райчева.

По думите ѝ от ГЕРБ търсят сближаване с "Прогресивна България". Тя беше категорична, че ни очаква кална кампания.