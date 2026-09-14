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В планините е слънчево с добри условия за туризъм

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°

14.09.2026 | 11:22 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

В планините е слънчево с добри условия за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са между 3 и 8 градуса в планинските курорти. Има умерен до силен вятър и преминаваща мъгла във високите части на Стара планина.

През изминалото денонощие е получен сигнал за мъж, обърнал се с АТВ в района на Кюстендил. Мъжът е получил вътрешни травми, използвана е въздушна линейка за транспортирането му до лечебно заведение, посочиха от планинската служба.

Според прогнозата за времето днес в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.  

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