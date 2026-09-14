Ивелин Михайлов: Наблюдаваме една и съща система за ограбване на хората

Лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов коментира политическата ситуация в страната и заявката, която мандатоносителят “Прогресивна България” даде за борба с олигархичния модел.

В интервю за БНР Михайлов коментира, че вече е на 100% убеден, че ПБ идват именно от този олигархичен модел, срещу когото щяха да се борят.

“Представих доказателства за фрапантни престъпления в България и хората искаха да видят възмездие и някой от политическите среди да понесе наказание, както обикновените хора. Но това, което се случи е нищо. Включително аз разпознах хората от КПК, които ме бяха изнудвали да гласувам с Борисов и Пеевски, които спретнаха целия този цирк и е трагедия за 7 човека, лежали в ареста и техни роднини, пострадали от тази държавна репресия. Но те ми отказаха да направим разпознаваме", каза още Михайлов.

Лидерът на “Величие” се кандидатира и за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Кандидат за вицепрезидент е Юлияна Методиева, бивш депутат, адвокат завършила право в ТУ на Варна, за вицепрезидент.

"След като имаме едни индивиди, които отказват явни свидетелства за престъпления, да им дадат гласност, значи ние имаме същия модел. В момента наблюдаваме една и съща система на ограбване на хората. Просто заменяме лицата и не напразно виждаме толкова много хора от ГЕРБ и ДПС, които напускат и отиват в "Прогресивна България". Не защото Борисов и Пеевски ги слагат там, а защото отиват при по силния, за да могат да са на държавна хранилка", посочи Михайлов.

Изборите през есента

А какъв ще е резултатът от президентската надпревара за тандема на "Величие"?

"Всичко зависи от това доколко ще можем да достигнем до българския народ, защото ние имаме какво да кажем и покажем за разлика от кандидатите, които нямат нещо свършено в периода, когато са били държавни служители. Всичко, което ние сме направили е доброволно и в името на добруването на обществото. Имаме много неща да покажем на обществото и какво сме свършили като парламентарна дейност и сме се борили с медиите и мафията в онзи момент. И ако всичко това стигне до българския народ, съм сигурен, че ще имаме положителен резултата от изборите. Ако не успеем, резултатът ще е такъв, какъвто е нагласен от статуквото", прогнозира Михайлов.