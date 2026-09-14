ДБ иска изслушване на Радев заради националната сигурност

“Демократична България” внася искане за изслушване на министър-председателя Румен Радев относно състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират, предотвратяват и противодействат на нарастващата диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на Република България, както и на други заплахи за националната сигурност, включително във връзка с поредицата от инциденти в обекти на отбранителната индустрия, съобщиха от пресцентъра на партията.

Поводът за искането от страна на ДБ е поредния взрив в складова база на “ЕМКО" край Дряново. В мотивите към искането е записано, че натрупалите се през последните години инциденти в българската отбранителна индустрия очертават сериозен дефицит в способността на държавата своевременно да разпознава и оценява заплахите и да гарантира сигурността на стратегически обекти и критични системи.

“Тези два случая не са изолирани. От 2011 г. насам в българската отбранителна индустрия се натрупва поредица от взривове, пожари и други тежки инциденти. По част от тях прокуратурата е разглеждала версия за координирана саботажна дейност, включително във връзка с руски граждани. До настоящия момент обаче тази поредица не е получила адекватен институционален отговор, който да прекъсне повтарящия се модел и да гарантира надеждна защита на стратегически обекти", посочват вносителите от ДБ.

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Съгласно чл. 105, ал. 2 от Конституцията Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност. На 15 май 2026 г. министър-председателят Румен Радев пое прякото наблюдение върху службите за сигурност.

“След като предишните ни искания за изслушване на министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС по тези случаи бяха отхвърлени от управляващото мнозинство, министър-председателят следва да даде пред Народното събрание необходимите отговори за състоянието на системата, за допуснатите провали и за способността на държавата да изпълнява основната си роля - защита на националната сигурност", заявяват вносителите