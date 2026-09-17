Защо бирата на Октоберфест може скоро да не достига?

Без хмел няма бира: горещините и сушата засягат насажденията с хмел в Австрия и Германия, както и пролетния ечемик за малц. Застрашени ли сме от недостиг на бира? Фермерите и пивоварите изпробват системи за напояване и преминават към отглеждане на зимен ечемик.

Горещини, изсъхнала почва и значително по-малки шишарки на хмела - за много производители в Австрия тазгодишната реколта се оказва разочароваща. Регионът Мюлфиртел (Mühlviertel), един от най-важните райони за отглеждане на хмел в страната, е засегнат особено тежко.

"Горещините и сушата ни се отразиха тежко. Някои от растенията ми са напълно унищожени", казва Щефан Хофер, председател на кооператива на производителите на хмел в Мюлфиртел, пред австрийската обществена медия ORF.

Дори растенията, оцелели след сухия период, не са се развили добре, отбелязва той.

"Останалите просто не успяха да образуват шишарки по обичайния начин. Всичко е с около наполовина по-малки размери в сравнение с нормална година."

Проблемът обаче не спира до австрийската граница

И в Германия - един от най-големите производители на хмел в света - нарастващата суша поставя фермерите пред сериозни предизвикателства.

Това е особено видимо в Бавария. Градчето Шпалт (Spalt) във Франкония, заедно с още три германски региона, е част от районите, осигуряващи около 40% от световното производство на хмел.

Екстремните метеорологични условия оказват все по-голям натиск върху земеделските стопанства. Продължителните периоди на суша не само възпрепятстват растежа на растенията, но и благоприятстват разпространението на вредители като паяжинообразуващите акари. Загубите на реколта могат да бъдат значителни.

Застрашена ли е Германия от недостиг на бира?

Сушата се превръща в проблем за отглеждането на хмел.

Поне за тазгодишния "Октоберфест" любителите на бирата все още нямат повод за притеснение: засега няма предупреждения за недостиг на бира по време на фестивала.

В дългосрочен план обаче проблемите в насажденията с хмел могат да засегнат и пивоварните. Хмелът е една от основните суровини за производството на бира и е отговорен за горчивия ѝ вкус, както и за голяма част от аромата ѝ. Въз основа на настоящите прогнози все още не може да се каже със сигурност как тазгодишната реколта ще повлияе на цените и производството. Наред с обема на реколтата, роля играят и фактори като наличните запаси, дългосрочните договори за доставка и развитието на площите, засадени с хмел.

Едно нещо обаче е ясно: секторът все по-често е изправен пред въпроса как да отглежда суровините си при по-сухи условия. Производителите залагат на различни подходи.

Напояване като подготовка за суша при отглеждането на хмел

Един от най-очевидните отговори на засилващото се засушаване е допълнителното напояване. За много ферми за хмел осигуряването на вода се превръща в ключов въпрос за бъдещето.

Производителите в австрийския регион Мюлфиртел (Mühlviertel) вече предприемат мерки. Системи за напояване вече са инсталирани върху около 20% от площите с хмел. С оглед на по-честите периоди на суша, търсенето вероятно ще продължи да расте.

В Бавария също се планират мащабни проекти за напояване. В района на Шпалтер Хюгелланд (Spalter Hügelland) предстои изграждането на система, която през зимата ще изпомпва вода от кладенец за брегова филтрация край река Франкише Рецат (Fränkische Rezat) към нов водоем. Оттам ще се напояват около 400 хектара хмелови насаждения през сухите месеци. Използването на вода от брегова филтрация има за цел и опазването на подземните води.

Разходите се оценяват на до 20 милиона евро. Очаква се провинция Бавария да покрие около половината от сумата, а участващите фермери да финансират остатъка.

В Халертау (Hallertau) - най-големия регион за отглеждане на хмел в Германия - също се работи по осигуряването на дългосрочни доставки на вода. Местната асоциация за напояване обединява 461 ферми с обща площ от около 12 000 хектара. Бавария подкрепя плановете за нова напоителна инфраструктура с 9,5 милиона евро.

Но е малко вероятно само допълнителното напояване да бъде достатъчно.

"Простото пускане на водата от чешмата не е достатъчно", заяви пред ORF Мануел Старлингер, управител на кооператива на производителите на хмел в Мюлфиртел.

Всъщност пивоварната индустрия не се фокусира единствено върху хмела. Друга ключова суровина също страда от по-сухите условия.

Зимен вместо пролетен ечемик

Поради това земеделските производители и пивоварните търсят алтернативи и по отношение на ечемика. Средно за половин литър бира са необходими около 60 до 75 грама пролетен ечемик. Този конкретен сорт зърнена култура обаче все по-трудно се справя с нарастващата суша.

Пролетният ечемик "има сериозен проблем: узрява под стрес и не се развива както трябва", обясни пред медията rbb майстор-пивоварът Йорг Кирххоф. Затова пивоварна в Потсдам експериментира със зимен ечемик в района на Укермарк.

Провеждат се първоначални изпитания върху площ от два хектара, за да се установи дали културата е подходяща за отглеждане и, впоследствие, за процеса на пивоварене.

Ключовата разлика се състои в момента на засяване.

"Зимният ечемик се засява през октомври и по този начин се възползва от цялата влага през есента и началото на зимата", обяснява Кирхоф. "Към януари той обикновено вече е поникнал и има значително предимство в растежа."

Докато пролетният ечемик преминава през голяма част от развитието си в месеците на пролетта и лятото, когато става все по-сухо, зимният ечемик е в по-добра позиция да се възползва от влагата през по-хладните сезони.

Експериментът се осъществява в рамките на проекта"„Terrathesis" на Филмовия университет "Бабелсберг" (Film University Babelsberg), финансиран от фондация "Фолксваген" (Volkswagen Foundation), който изследва конкретните последици от изменението на климата в провинция Бранденбург.

"Всички говорят за промяната на времето и за това, че става все по-сухо. Но какво означава това на практика? Наред с другото, това означава, че местната пивоварна се сблъсква с проблеми", казва ръководителят на проекта Андре Небе.

Проектът, чиято цел е да обедини науката, земеделието и пивоварната индустрия, е планиран да продължи до края на 2029 г.