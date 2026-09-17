Горивата, сигурността и корупцията: Поредица от ключови срещи в Министерския съвет

Утре в Министерския съвет ще се проведат поредица от срещи, посветени на високите цени на горивата, националната сигурност и действията на институциите срещу корупцията, съобщиха от правителствената пресслужба.

Програмата започва в 8:30 ч. с работна среща, на която ще бъдат обсъдени подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. След края ѝ е предвиден брифинг.

В 9:00 ч. министър-председателят Румен Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. След него също ще бъдат направени изявления пред медиите.

В 10:30 ч. в Гранитната зала ще бъдат наградени служители на МВР за заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

Половин час по-късно премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприетите от институциите действия срещу корупцията.

Радев постави темата сред основните приоритети и по време на днешното Национално съвещание на МВР във връзка с предстоящите избори.

Премиерът определи борбата с корупцията и злоупотребата с власт и разграждането на олигархичния модел като изключително трудна задача, тъй като според него този модел се е вкоренил дълбоко в държавните структури – от централното ниво до областите в страната.