БДЖ пуска обновени вагони-бистро и готви повече влакове за "Евровизия"

Министерствата на транспорта и туризма започват съвместна кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ. Инициативата "Транспорт и туризъм – свързваме пътя с преживяването" беше представена от транспортния министър Георги Пеев и министъра на туризма Илин Димитров на Централна гара София.

Като част от кампанията беше показан обновен вагон-бистро с ново визуално оформление, посветено на туристически забележителности в България. Във влаковете ще бъдат поставени и над 1300 рекламни материала, представящи различни места за посещение в страната.

По време на представянето двамата министри изиграха символична партия шах. Настолната игра е сред тези, които ще бъдат предоставяни на пътниците в обновените вагони.

"Опитваме се да съчетаем пътуването с посещаването на туристически дестинации. Далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставим, но това не ни пречи да вкарваме частица позитивност във всичко, което искаме да се случи в БДЖ", заяви Пеев.

Вагони-бистро между София и Бургас и по теснолинейката

Обновените вагони-бистро ще се движат по основното направление София – Бургас, както и по теснолинейката Септември – Добринище. Предвижда се впоследствие услугата да бъде разширена и по други маршрути.

Променя се и моделът на обслужване. Идеята е вагонът-бистро да предлага по-приятна среда за прекарване на времето по време на пътуване, а на следващ етап пътниците в първа класа да могат да поръчват храни и напитки директно до местата си.

БДЖ възстановява и 10-дневната предварителна продажба на билети за първа класа.

"Транспортът е туризъм и туризмът е транспорт. Трябва да направим така, че да имаме един много добър продукт", заяви транспортният министър.

БДЖ готви нови графици заради "Евровизия"

Железопътният превозвач започва и подготовка на нови разписания във връзка с предстоящото домакинство на "Евровизия".

Графиците ще бъдат разработени на базата на реални данни и анализи на търсенето, като целта е железопътната връзка между София и Бургас да стане по-удобна и интензивна.

Промените трябва да осигурят допълнителни възможности за транспорт на българските и чуждестранните гости, които ще пътуват до Бургас за конкурса.