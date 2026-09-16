Проф. Вучков: Йотова носи отговорност за помилването

Висшият съдебен съвет (ВСС), съдебната власт и един избор, който предстои. Бившият вътрешен министър проф. д-р Веселин Вучков е номиниран за новия ВСС от "Продължаваме промяната" (ПП).

Разследването по случая "Петрохан-Околчица" продължава - шест жертви без данни за външна намеса.

"Това, което дори като първоначална версия беше лансирано, отговаря на обективната реалност. Някои фрагменти могат да останат неизяснени. Става дума за извършване на две престъпни деяния от лидера на тази секта - умишлено убийство и умишлено склоняване към самоубийство", коментира проф. Вучков в предаването "Денят ON AIR".

По думите му ДАНС години преди това е правила проверки около този случай, като някои служби на МВР са оказвали съдействие.

"Най-важните въпроси са какво се е случило около 1 и 2 февруари. Версията е правдоподобна. Има много тежки последици - 6 трупа на хора в трудоспособна възраст, и на деца дори".

Според проф. Вучков на пресконференцията по-сериозният говорител е трябвало да бъде конкретният наблюдаващ прокурор.

"Институциите да си вземат поука и да знаят как да реагират, как да разследват и да споделят информация с обществеността", призова той, като отбеляза, че организирането на пресконференция с участие на близките на жертвите му се струва не особено благоприятно.

"За категоричен политически чадър ми е трудно да дефинирам, но подписването с министерство не е шега работа. Снабдяването на този екип с атрибути, които наподобяват държавност, това не може да стане без политици".

Проф. Вучков коментира пред Bulgaria ON AIR и

помилването на "Петричкия Ескобар" Огнян Атанасов от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова през 2022 г.

На въпрос кой носи отговорност, когато даден затворник е помилван, бившият вътрешен министър отговори, че отговорност носи онзи, който е подписал конкретния указ и заличава остатъка от присъдата - тогава това е бил вицепрезидентът.

Според него трябва да се сподели повече информация и да се публикуват конкретните документи.

Той не изключва варианта да има и елемент на подвеждане, но отбеляза и че е възможно да има и документи, които показват, че лицето е било в тежко състояние.

По повод избора на членове на новия ВСС

проф. Вучков посочи, че трябва да се имат предвид не само приказките, но и предишните дела и постъпки на хората.

"Някои доста грешни кадрови решения бяха взети, включително от сегашния ВСС, който стъпва към десетата си година".

На въпрос, ако някой от властта му нареди да направи нещо, бившият вътрешен министър отговори, че е човек, който може да бъде лоялен и да работи в екип, но има вътрешни граници, които не би прекрачил, защото никой не може да въздейства върху него.