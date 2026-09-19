"България Еър“ е в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа

"България Еър“ беше отличена в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа в престижната класация World Airline Awards на международната организация Skytrax за 2026 г. Националният превозвач заема четвъртото място в региона, като отбелязва значително изкачване спрямо позицията си през 2025 г.

Класацията World Airline Awards се основава на оценките на пътници от различни държави и пазари и обхваща ключови елементи от цялостното преживяване при пътуване – обслужването на летището и на борда, комфорта в кабината, качеството на предлаганите услуги и отношението на екипажите. В ранкинга на водещите 5 позиции в региона сред „България Еър“ са още airBaltic, Air Serbia и Georgian Airways и румънският национален превозвач TAROM.

Позицията на „България Еър“ е признание за последователните усилия на авиокомпанията да развива непрестанно качеството на своето обслужване, да модернизира флота си и да предлага все по-комфортно и надеждно пътуване. През последните години националният превозвач обнови своя флот с ново поколение самолети Airbus A220, които осигуряват още по-високо ниво на удобство за пътниците, по-нисък разход на гориво и намалени въглеродни емисии.

Паралелно с модернизацията на флота „България Еър“ продължава да развива и своите дигитални услуги, за да направи всеки етап от пътуването по-лесен и достъпен. Обновеното мобилно приложение на авиокомпанията събира на едно място най-важните възможности за планиране и управление на полета – от закупуването на билет и прегледа на резервацията до добавянето на допълнителни услуги.

С бърз и сигурен достъп директно от смартфона приложението превръща подготовката за полет в още по-удобно преживяване и дава възможност на пътниците да организират своето пътуване по всяко време и от всяко място. То може да бъде изтеглено безплатно от Google Play и App Store.

В същото време националният превозвач зарадва своите пасажери със специална промоция.

До 30 септември пътниците могат да се възползват и от специалната есенна промоция на „България Еър“ с намаления до 30% за всички международни дестинации на авиокомпанията. Промоционалните билети могат да бъдат резервирани в периода от 15 до 30 септември 2026 г. за пътувания до 15 декември 2026 г.

Повече информация за кампанията „Есен за полет“ ще откриете на air.bg.