"България Еър“ е в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа

"България Еър“ беше отличена в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа в престижната класация World Airline Awards на международната организация Skytrax за 2026 г. Националният превозвач заема четвъртото място в региона, като отбелязва значително изкачване спрямо позицията си през 2025 г.
Класацията World Airline Awards се основава на оценките на пътници от различни държави и пазари и обхваща ключови елементи от цялостното преживяване при пътуване – обслужването на летището и на борда, комфорта в кабината, качеството на предлаганите услуги и отношението на екипажите. В ранкинга на водещите 5 позиции в региона сред „България Еър“ са още airBaltic, Air Serbia и Georgian Airways и румънският национален превозвач TAROM.
Позицията на „България Еър“ е признание за последователните усилия на авиокомпанията да развива непрестанно качеството на своето обслужване, да модернизира флота си и да предлага все по-комфортно и надеждно пътуване. През последните години националният превозвач обнови своя флот с ново поколение самолети Airbus A220, които осигуряват още по-високо ниво на удобство за пътниците, по-нисък разход на гориво и намалени въглеродни емисии.
Паралелно с модернизацията на флота „България Еър“ продължава да развива и своите дигитални услуги, за да направи всеки етап от пътуването по-лесен и достъпен. Обновеното мобилно приложение на авиокомпанията събира на едно място най-важните възможности за планиране и управление на полета – от закупуването на билет и прегледа на резервацията до добавянето на допълнителни услуги.
С бърз и сигурен достъп директно от смартфона приложението превръща подготовката за полет в още по-удобно преживяване и дава възможност на пътниците да организират своето пътуване по всяко време и от всяко място. То може да бъде изтеглено безплатно от Google Play и App Store.
В същото време националният превозвач зарадва своите пасажери със специална промоция.
До 30 септември пътниците могат да се възползват и от специалната есенна промоция на „България Еър“ с намаления до 30% за всички международни дестинации на авиокомпанията. Промоционалните билети могат да бъдат резервирани в периода от 15 до 30 септември 2026 г. за пътувания до 15 декември 2026 г.
Повече информация за кампанията „Есен за полет“ ще откриете на air.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.