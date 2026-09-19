64-годишна жена е пострадала при верижната катастрофа край Пазарджик

64-годишна жена от село Сестримо е пострадала при верижната катастрофа край Пазарджик. Пострадалата е транспортирана с травми и наранявания в Областната болница в Пазарджик. По данни на полицията жената е била в съзнание и контактна, съобщи Нова тв.

Четири превозни средства са участвали във верижна катастрофа на главния път I-8 между Пазарджик и село Звъничево. Ударили са се два леки автомобила, микробус и тежкотоварен камион с регистрация от Северна Македония.

Заради катастрофата движението в района беше временно реорганизирано. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват.