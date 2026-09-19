Черен дим и пламъци до летището в Рияд след нова атака на хутите

Черен дим и пламъци се издигнаха близо до международното летище в Рияд в събота, след като уебсайт за проследяване на полети съобщи за отменени и закъснения в центъра, часове след като саудитските власти издадоха предупреждение за въздушна тревога. Пожарникари се опитваха да потушат пламъците на изгорял резервоар за гориво, украсен с логото на саудитския петролен гигант „Арамко“, близо до летището, според журналист на AФР на място. Уебсайтът за проследяване FlightRadar24 съобщи за „сериозни проблеми“ на международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд, като го класира под индекса си за максимално прекъсване на работата.

Това се случи след предупреждение за въздушна тревога, издадено през нощта от саудитските власти, първото, откакто боевете в съседен Йемен се засилиха този месец. Часове след ранното сутрешно предупреждение жители казаха пред AФП, че са чули нещо, което е звучало като поредна серия от експлозии, отекващи в части от саудитската столица. „В посока към летището видяхме черен дим и огън“, каза един жител, пожелал анонимност.

Светкавична атака

Йеменските хути предприеха светкавична офанзива този месец, завземайки обширни територии в една от най-бедните страни в света и принуждавайки международно признатото правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, трескаво да търси начин за реакция. Саудитска Арабия – една от водещите сили в региона – нанесе множество въздушни удари по контролираните от хутите райони, но не успя да спре настъплението им. Тя потърси помощ и от своя съюзник САЩ, но такава не последва.

За първи път от възобновяването на продължителната гражданска война в Йемен възниква заплаха за саудитската столица, което допълнително разклаща световната икономика, вече подложена на натиск заради близо седеммесечния конфликт между САЩ и Иран.

"Районът е изложен на враждебна въздушна заплаха“ – гласеше съобщение, получено от жителите на Рияд малко преди 3:00 ч. сутринта, с което те бяха призовани да останат на закрито. Журналисти на АФП чуха две експлозии, преди саудитската служба за гражданска защита да отмени тревогата половин час по-късно. „Чух сирената, а след това прозорците ми се разтресоха“, разказа пред АФП 27-годишен жител на северната част на Рияд. „Беше наистина страшно. Не очаквах такова нещо.“

Друг жител определи атаката като „ужасяваща“. „Изпитвах силна тревога, най-вече защото, за разлика от предишни случаи, сигналът за отмяна на тревогата не дойде веднага“, сподели жител на централната част на Рияд.

Саудитска Арабия не коментира заплахата, спомената в предупрежденията, изпратени през нощта до жителите на няколко региона, и не посочи откъде е дошла тя. Инцидентът става броени дни, след като Рияд обвини хутите, че в сряда са взели на прицел Мека, определяйки действията им като „страхлива терористична атака“ срещу свещения град на исляма, който всяка година приема милиони поклонници – както сунити, така и шиити. Подкрепяните от Иран хути категорично отхвърлиха обвинението, наричайки го „изтъркана лъжа“. Групировката съобщава за множество ответни удари, нанасяни ежедневно от Рияд след началото на офанзивата им този месец за завземане на цялото крайбрежие на страната по протежение на Червено море, което би им осигурило контрол над жизненоважния проток Баб ел-Мандеб.

Рияд беше обект на вълни от атаки в по-ранен етап от войната,

включително удар с дрон по посолството на САЩ в дипломатическия квартал на столицата през март. Според американската новинарска платформа Axios, миналата седмица САЩ отхвърлиха искане на Саудитска Арабия за нанасяне на удари по хутите. В четвъртък Вашингтон одобри продажбата на 48 изтребителя F-35 на кралството на стойност 24,3 милиарда долара, за да помогне на Рияд „да възпира настоящи и бъдещи заплахи“, съобщи Държавният департамент на САЩ.

В петък ООН съобщи, че подновените сражения са принудили над 112 000 души да напуснат домовете си, докато близо 3000 други са избягали по море към Джибути. Войната в Йемен избухна през 2014 г., когато хутите поеха контрола над столицата Сана и други региони, което провокира военна интервенция на водена от Саудитска Арабия коалиция през март 2015 г. Крехкото примирие, постигнато през 2022 г. между враждуващите страни, се срина през юли, след като хутите пренебрегнаха контрола на Рияд върху йеменското въздушно пространство, позволявайки на ирански самолет да кацне в Йемен. Неотдавнашното им овладяване на крайбрежието предизвика световна загриженост, тъй като международната морска търговия вече е засегната от наложената от Иран блокада на Ормузкия пролив след избухването на войната в Близкия изток в края на февруари. Хутите настояват, че няма заплаха за корабоплаването по този морски път с изключение на корабите от Саудитска Арабия, която е водещия световен износител на суров петрол.

Атаката срещу Рияд съвпадна с усилията на хутите да укрепят отбраната си в новозавладените територии по протежение на йеменското крайбрежие на Червено море, като членове на групировката заявиха пред АФП, че инсталират радари и изкопават тунели. Два отделни източника сред хутите съобщиха пред АФП, че представители на иранската Революционна гвардия са посетили района през последните дни. Данни на компанията за проследяване на морския трафик Kpler показват, че износът на Саудитска Арабия през пролива Баб ел-Мандеб е спаднал от юли насам, въпреки че през последната седмица са преминали пет натоварени кораба. | БГНЕС, АФП