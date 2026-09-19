Затопляне: Фъстъците вече растат и на нидерландска почва

Когато стане дума за отглеждане фъстъци, човек обикновено се сеща за топли климатични условия като тези в Северна и Южна Америка, но не и в Нидерландия. Въпреки това, заради климатичните промени, фъстъците вече могат да растат и на нидерландска почва. Благодарение на топлото лято и добрата реколта, студентът от Лимбург Тимо Бодинек скоро ще пусне на пазара първия буркан фъстъчено масло, произведено от нидерландски фъстъци, разказва радио Бе Ен Ар нюз.

Идеята дошла на Тимо, докато си мажел филия с фъстъчено масло. „Не знаех дали моментът е подходящ, просто започнах като експеримент. Всички казваха, че няма да се получи, но това само ми даде още по-голям стимул“, разказва 24-годишният Бодинек от село Кесел на река Маас в Лимбург, провинция в най-югоизточната част на Нидерландия. Затова през 2021 г. той поръчва първите си фъстъчени семена от американски доставчик.

Благодарение на променящия се климат в Нидерландия се създава благоприятна среда за отглеждането на фъстъци. „Със сушата това лято беше идеално за фъстъците, дори можеше да е малко по-влажно. От време на време сами напоявахме насажденията“, споделя Бодинек. Благодарение на многото слънчеви часове тази година студентът успява да започне засяването още през май. Наскоро той е прибрал последните фъстъци. Бодинек очаква реколтата тази година да бъде между 2000 и 4000 килограма - значително повече от миналата година, когато младият производител е получил „стотина килограма“ фъстъци.

Според говорител на браншовата земеделска организация „БО Акербау“ (BO Akkerbouw) това би било „хубава реколта“ по нидерландски стандарти: „В Съединените щати вероятно реколтата е по-голяма, но предвид по-топлия климат там това е логично.“ Студентът от Кесел не е единственият производител на фъстъци в Нидерландия. „Общо има трима пионери в Нидерландия, които отглеждат фъстъци“, казва говорителят на браншовата организация.

Фъстъчените растения растат както над, така и под земята. Под земята се образуват фъстъците, които, обяснява Бодинек, растат между 130 и 150 дни. „Тогава почвата не трябва да е прекалено влажна, в противен случай е по-добре да се отложи отглеждането на фъстъци.“

Преди фъстъците да станат годни за консумация, те трябва да се сушат две седмици и да се изпекат. Под земята фъстъците често имат влажност около 80 процента. След изкопаването им тя варира между 20 и 50 процента. „Но в крайна сметка фъстъкът е годен за консумация, ако влажността му е под 10 процента“, казва Бодинек.

За тазгодишната реколта Бодинек за първи път е използвал машини. „Това е голяма инвестиция, затова съм любопитен дали ще бъде рентабилна,“ споделя той. От декември 24-годишният младеж се надява да започне да продава собствено фъстъчено масло под името „Гоинг Нътс“ (Going Nuts). „Имаме пряка връзка с доставчика на семена, без посредници, което означава, че още след няколко седмици ще разполагаме с местно фъстъчено масло.“

Това би бил първият буркан фъстъчено масло от Нидерландия. Бодинек все още не знае колко ще струва той. Във всеки случай десетки заинтересовани вече са се свързали със студента. А ако търговски субекти като супермаркети се обърнат към производителя за местен буркан фъстъчено масло? „Отворен съм за това,“ казва Тимо.

Но преди всичко младият производител се надява тази година да успее да се дипломира. „Самият аз все още имам много да уча за отглеждането, а моето предприятие ми предлага чудесна възможност да продължа да натрупвам знания в тази област,“ казва той.

Климатичните промени са напът да превърнат Нидерландия във винарска страна, тъй като местните условия стават все по-подходящи за лозарство. Доскоро нидерландското вино не се забелязваше особено в чужбина, но това вече се променя. Неотдавна Бе Не Ар радио съобщи, че с оценки от 96 и 94 точки, дадени от признати винени критици, „Моса шардоне“ (Mosa Chardonnay) от Южен Лимбург е оценено на нивото на международно признати вина от най-висока класа. Това е най-високата международна оценка, получавана някога от нидерландско вино. Благодарение на тези високи оценки „Моса шардоне“ от Лимбург вече струва 165 евро на бутилка, но има опашка от желаещи да се сдобият с бутилка.

Според Нидерландската метеорологична служба вегетационният период на лозовите сортове в Нидерландия днес започва средно с повече от три седмици по-рано и приключва с около седмица и половина по-късно, отколкото преди повече от век - около 1900-та година. За лозарството това означава по-дълъг и по-топъл вегетационен период, благодарение на което сортове като шардоне по-често получават достатъчно време да узреят напълно. (БТА)