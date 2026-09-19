Кандев: Ние не работим с кални средства, кампанията ни ще бъде чиста

По-малко от седмица преди старта на предизборната кампания и малко повече от месец преди вота напрежението расте, а престрелките между кандидатите и техните поддръжници вече са факт.

В предаването "Опорни хора" Георги Кандев заяви, че той и Андрей Гюров се готвят за прозрачна кампания.

"Битката ще бъде дълга, ще бъде тежка. Дали ще бъде кална, това могат да определят други хора. Но ние не работим с кални средства. Нашата кампания ще бъде ясна, чиста, прозрачна и открита към всички граждани, които имаме желание да привлечем на наша страна и да гласуват за нас", заяви той.

Кандев коментира и атаките срещу президента Илияна Йотова за помилването на осъдения за наркотрафик, т.нар. "Петрички Ескобар".

"Този така наречен "Петрички Ескобар" е лице, което не е обикновен наркодилър. Това е организатор на канали. Не казвам канал, а организатор на канали. Той има предистория и в Гърция. Гърция го осъжда на доживотен затвор", подчерта кандидатът за вицепрезидент.

"Това лице никога не е преставало да се занимава със своята престъпна дейност. И ако говорим за нейната ескалация дори след помилването му, тя е видима – през февруари 2025 г. го задържат с пет килограма кокаин. Имам информация, че дори и към настоящия момент той не е преставал да се занимава със своята престъпна дейност", коментира Георги Кандев.