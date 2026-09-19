Йотова: В Кюстендил се пази любовта на всеки българин към земята

Кюстендил става притегателен и туристически, каза президентът Илияна Йотова, която посети града за Празника на плодородието. Пред журналисти, докато вървеше към празничната сцена, тя посочи, че идва в Кюстендил за втори път през годината, защото той един от най-хубавите градове.

От сцената президентът Йотова поздрави хората на площада и посочи, че в това време от годината Кюстендил става уютния дом на есента. „Гальовните лъчи на слънцето, на есенното слънце огряват вълшебната Осоговска планина и в тази красота град Кюстендил става още по-цветен, още по-пъстър и още по-весел“, каза тя и поясни, че е така защото кюстендилци пазят най-ценното, а именно - в Кюстендил се усеща българския корен и всеки се чувства у дома. Защото хората го посрещат гостоприемно и с широки усмивки. Йотова, каза още, че не случайно римските монети в Пауталия са изсечени с образите на земните блага, защото това е вълшебен край, плодородна земя, която ражда тези блага. И древните са знаели стойността на тази земя.

"Но за нас, българите, най-ценното е, че тук, в Кюстендил, се пази българското, пазят се традициите и онази извечна, вековна, вътрешна любов на всеки българин към земята, която го храни. Оттук тръгва Майстора, вълшебните му картини, които улавят кюстендилския дух, нрава на хората, тяхното излъчване, тяхната доброта и изпращат този кюстендилски образ навсякъде по света. Днес неговите картини са в най-големите и национални, и световни музеи. Скъпи приятели, искам да пожелая на всички вас да бъдете здрави, да имате кураж, да обичаме всички българската земя, която ни храни, да ѝ даваме цялата си любов – и тази, на която само днес сме способни, и тя ще дава своите плодове“, каза още президентът.

В изказването си кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов посочи, че тази година се навършват 130 г. от първото овощарско изложение в България, което се е провело в Кюстендил. Атанасов поздрави жителите и гостите на града и отправи пожелания за здраве и единство.

След изказването си на сцената, президентът Илияна Йотова изслуша изпълнение на децата от Вокална група „Калпазани“ при Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил. Празничната програма продължи с концерт на Николина Чакърдъкова и Неврокопският танцов ансамбъл.