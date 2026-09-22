Стартира "TRUMP TV“: Безпрецедентна стъпка за заобикаляне на официалните новинарски канали

Доналд Тръмп предприе решителен ход срещу опита на медиите да наложат информационно затъмнение след забраната му за достъп на някои новинарски канали, като стартира собствен канал за съдържание "без филтри“.

В петък Тръмп забрани достъпа на MSNBC, Politico и CNN до Белия дом, като ги нарече източници на "фалшиви новини“ и разкритикува остро начина, по който отразяват дейността на администрацията му.

В понеделник вечерта, в 19:00 ч. източно време, Белият дом стартира канала "TRUMP TV: The Essential Station“ в YouTube.

Излъчването започна с кратки откъси от няколко класически телевизионни сериала, след което премина към видеозапис на реч, произнесена от президента на връх Ръшмор през юли.

"Добре дошли в TrumpTV. В някои случаи пресата отразяваше неточно или изобщо не отразяваше многобройните рекордни постижения на администрацията в полза на всички американци“, написа в социалните мрежи Кейлан Дор, заместник-помощник на президента.

"Trump TV предлага денонощно излъчване на най-значимите моменти от дейността на администрацията - без филтри. Всичко това е достъпно в YouTube канала и официалното приложение на Белия дом. Приятно гледане!“, се казва още в съобщението.

Каналът представлява денонощен плейлист в YouTube с популярни видеоклипове, показващи президента и неговата администрация. Засега изглежда, че не се излъчва ново съдържание.

В описанието на видеоклипа в YouTube се казва: "Гледайте най-важните моменти от дейността на администрацията на Тръмп на едно място. Най-добрите видеоклипове, ключови изказвания и най-интересните акценти се излъчват денонощно и се обновяват в реално време. Бъдете информирани и в крак със събитията!“.

Либералите го разктитикуваха

Либералите остро разкритикуваха хода, определяйки го като опит на Тръмп да контролира пресата и да я подчини на капризите си.

„Първо Тръмп забрани достъпа на независими медии до Белия дом. Сега той стартира нещо, което буквално представлява държавна телевизия, в опит да заглуши факта, че той и корумпираната му администрация разочароват американския народ. Това е поведение, типично за автократ и за президент, който се е провалил“, написа в социалните мрежи губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.

Тръмп също така продължи практиката на администрацията си да изпраща текстови съобщения, даващи възможност на най-верните му поддръжници (движението MAGA) да пишат директно на президента.

"Това е официалният номер на президента Тръмп и Белия дом. Пуснахме този номер, за да поддържаме пряка връзка с ВАС - АМЕРИКАНСКИЯ НАРОД. Ще споделяме важна информация и начини, по които можете да се включите“, се казваше в едно от съобщенията.

Дор отбеляза, че тези известия се изпращат още от миналия март и целта им е да държат обществеността информирана.

Новият канал се появява на фона на продължаващата война на президента с различни медии заради критичното им отразяване на събитията.

Когато през уикенда репортери от медиите с отнет достъп се появиха в Белия дом, за да изпълняват служебните си задължения, на някои от тях бяха отнети акредитациите.

Подкрепа към блокираните медии

Основните телевизионни оператори се обединиха в подкрепа на медиите, на които бе отказан достъп, и излязоха с остро изявление срещу решението на президента.

Fox News, CNN, ABC, CBS и NBC - известни колективно като "телевизионен пул“ (група за съвместно отразяване) – изразяват протест срещу действията на Белия дом и решиха да не изпращат оператори или репортери, които да отразяват дейността на президента в понеделник.

Това означава, че пътуването на Тръмп до Ню Йорк за заседанието на Общото събрание на ООН в понеделник няма да бъде излъчено по големите телевизионни мрежи.

Въпреки това, консервативната медия Real America's Voice (RAV) ще бъде на място, за да предава събитието от ООН, а местният телевизионен оператор Hearst ще отразява събитията с участието на президента в Белия дом.

Брайън Боутън, ръководител на бюрото на Fox News във Вашингтон и председател на телевизионния пул, отговарящ за логистиката при отразяването на президентските изяви, потвърди решението да не се изпращат телевизионни екипи в ООН чрез имейл, изпратен в понеделник сутринта.

"С настоящото ви уведомяваме, че считано от днес, телевизионният пул няма да отразява събития, предвидени за съвместно отразяване (пул) на президента“, пише Боутън.

"Това решение е продиктувано от позицията на Белия дом, която попречи на CNN да изпълни възложените ѝ задължения в рамките на пула. Няма да бъде организиран заместващ екип за отразяване", се казва още в изказването.

Не е ясно кога основните телевизионни оператори ще възобновят отразяването на дейността на президента.